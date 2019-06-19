Завод «АвтоВАЗ» выпустил первый Lada Xray Cross с коробкой «автомат»

Тольятти, Самарская область, , 14:03 — REGNUM С конвейера АвтоВАЗа сошла Lada XRAY c японской автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Автопроизводители установили в машину коробку «автомат» японской компании Jatco. Её конструкция более компактная и лёгкая за счёт использования двухступенчатого редукторного сектора. В результате повысились тяговые характеристики авто. Кроме того, трансмиссия не боится низких температур, пробуксовок и больших нагрузок. Японская коробка передач также позволит сэкономить топливо.

Важным элементом трансмиссии является возможность имитации ручного режима переключения скоростей. Это облегчит обгоны, движение в гору и торможение мотором.

Когда Lada XRAY появится в продаже и сколько она будет стоить, пока не известно. Автопроизводитель обещал сообщить эту информацию позже.

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