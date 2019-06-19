Среда, 19 Июня 2019 года
14:44:35 МСК

Завод «АвтоВАЗ» выпустил первый Lada Xray Cross с коробкой «автомат»

Техника

С возможностью имитации ручного режима переключения скоростей

Тольятти, Самарская область, 19 июня 2019, 14:03 — REGNUM  С конвейера АвтоВАЗа сошла Lada XRAY c японской автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Автопроизводители установили в машину коробку «автомат» японской компании Jatco. Её конструкция более компактная и лёгкая за счёт использования двухступенчатого редукторного сектора. В результате повысились тяговые характеристики авто. Кроме того, трансмиссия не боится низких температур, пробуксовок и больших нагрузок. Японская коробка передач также позволит сэкономить топливо.

Важным элементом трансмиссии является возможность имитации ручного режима переключения скоростей. Это облегчит обгоны, движение в гору и торможение мотором.

Когда Lada XRAY появится в продаже и сколько она будет стоить, пока не известно. Автопроизводитель обещал сообщить эту информацию позже.

Читайте также: С конвейера линии В0 «АвтоВАЗа» сошёл миллионный автомобиль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить