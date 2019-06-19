Компания General Motors может возродить бренд Hummer

Детройт, США, , 12:45 — REGNUM Американская компания General Motors планирует возродить бренд Hummer для выпуска электрокаров. Об этом заявил глава GM Марк Ройс, сообщает Bloomberg.

По его словам, сейчас автопроизводитель решает, какие модели авто стоит включить в линейку электрических внедорожников и пикапов. Среди предложенных вариантов находится и легендарный бренд Hummer. Кроме него, в качестве «зелёного» бренда предложены: Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, GMC Sierra и Yukon, отметил он.

Отмечается, что план развития General Motors до 2023 года предусматривает выпуск 20 электрических автомобилей (легковые машины и кроссоверы малого и среднего классов). После них автокомпания приступит к электрификации внедорожников.

Напомним, в 2008 года из-за падения продаж автомобилей Hummer, компания приняла решение о продаже бренда. Приобрести его захотела китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. Однако сделка была сорвана китайскими регулирующими органами. Через два года General Motors заявила о начале процедуры ликвидации подразделения Hummer, а 26 мая 2010 года был выпущен последний Хаммер.

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