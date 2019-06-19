КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме

Набережные Челны, Татария, , 11:33 — REGNUM Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Объём выпуска грузовиков на первом этапе составит от 1 тыс. машин в год. При этом в проект будет вложено до 10 млн долларов.

По словам главы автопредприятия, Вьетнам для компании — очень важный рынок.

«У нас там есть завод, на котором мы можем производить на данном этапе. В этом году мы готовимся к открытию сборки в следующем году», — сообщил Когогин.

Он добавил, что раньше сборка грузовиков в Индии была невыгодна, так как там пошлины на сборочные комплекты были больше, чем на готовые автомобили. Теперь ситуация на вьетнамском автомобильном рынке меняется.

«Страна — 95 млн населения, минимальный рост ВВП 6% в год. Эта страна сегодня в принципе интересна почти всем производителям», — отметил гендиректор завода.

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