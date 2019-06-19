Стали известны подробности о Renault Triber

Булонь-Бийанкур, Франция, , 11:06 — REGNUM Французская компания Renault анонсировала новый компактный кроссовер Triber для рынка Индии. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Сообщается, что под капотом кроссовера установлен бензиновый двигатель V3 объёмом один литр от «Квида», который агрегатируется с 5-скоростной механической коробкой передач. Максимальная мощность мотора хэтчбека составляет 68 л. с., но для кроссовера движок форсируют.

Планируется, что чуть позже в линейке моторов появятся варианты с литровым турбодвигателем и роботизированной трансмиссией.

Новинка для индийского рынка создана на модернизированной платформе CMF-A хэтчбека Kwid. Длина автомобиля составит четыре метра (более крупные авто по законам Индии облагаются повышенным налогом). Количество мест в машине — семь.

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