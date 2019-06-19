Амурский университет представил космический проект на Spaceport America Сup

Благовещенск, , 10:06 — REGNUM Команда Амурского государственного университета (АмГУ) представила проект полезной нагрузки космического аппарата, предназначенного для отработки технологий сбора космического мусора, на международных соревнованиях по ракетному моделированию Intercollegiate Rocket Engineering Competition в США. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие стартовало в рамках ракетостроительного чемпионата Spaceport America Сup на территории одноименного частного космодрома в городе Лас-Крусес (Нью-Мексико, США).

В конференц-центре мероприятия выставлены разработки всех участников, в число которых вошла полезная нагрузка, разработанная студенческой проектной группой научно-образовательного центра АмГУ. Эта нагрузка является частью проекта, реализованного совместно с Колледжем Северного Сиэтла. Напомним, американские партнёры российской команды разработали сам космический аппарат.

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В этом году в соревнованиях участвуют 124 команды ведущих университетов мира из 14 стран. Общее количество участников достигает 4572 человек. Пуски ракет — первые испытательные и вторые в зачет соревнований — будут проходить с 19 по 21 июня. Устройство амурчан будет запущено на высоту три километра при помощи ракеты «Рангинуй» американских студентов Колледжа Северного Сиэтла.

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