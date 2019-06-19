На ГЭС «Байхэтань» в Китае смонтирован последний компонент энергоблока

Чэнду, Китай, 19 июня 2019, 09:08 — REGNUM Последний компонент водораспределителя энергоблока мощностью миллион киловатт был смонтирован на гидроэлектростанции «Байхэтань» в китайской провинции Сычуань, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.
Вес распределителя, разработанного ведущим китайским производителем электрических агрегатов Dongfang Electric Machinery Co., Ltd., превышает 870 тонн. Будучи ключевой частью, контролирующей направление и объем притока воды, распределитель выполняет ряд технический целей в области вертикального зазора и торцевого зазора направляющих лопаток и концентричности.
Используя позитивный опыт строительства крупных гидроэлектростанций вроде «Три ущелья» и «Силоду», Dongfang Electric Machinery осуществила ряд технических инноваций, направленных на улучшение производительности, надежности и продолжительности службы ГЭС.
ГЭС «Байхэтань» расположена на верхнем участке реки Янцзы и является второй по величине в Китае после «Трех ущелий» в центральной провинции Хубэй по установленной мощности.
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