Появились изображения премиального кросс-купе Baojun RC-6

Лючжоу, Китай, , 08:39 — REGNUM Министерство промышленности Китая опубликовало фото кросс-купе Baojun RC-6 от американской корпорации General Motors и китайской компании SIAC. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Экстерьер новинки созвучен фирменному дизайну, которого придерживаются все последние автомобили бренда Baojun: большая радиаторная решетка в форме шестигранника, фонари с интересной геометрией и другие типовые решения.

Внутри Baojun RC-6 появится цифровая приборная панель, которую автопроизводитель решил визуально объединить с тачскрином мультимедиа. Точно такую же компоновку имеет последний Mercedes-Benz GLE.

Кроме того, в новом авто есть ESP, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, видеокамеры кругового видеообзора, система предотвращения столкновений, электрический привод багажной двери, кожаные сиденья и спортивное рулевое колесо.

В качестве агрегата у авто турбодвигатель на 1,5 л мощностью 147 л. с. Он работает в паре с 6-позиционной «механикой» или вариатором. Привод у машины передний.

Ожидается, что официальный дебют новинки состоится до конца 2019 года.

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