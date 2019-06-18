Турция представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X

Анкара, , 20:04 — REGNUM На Парижском авиасалоне 17 июня турецкая компания Turkish Aerospace Industries представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com. Самолет позиционирован как замена истребителю пятого поколения F-35, т. к. Турцию собираются исключить из программы по его созданию и производству из-за закупки Анкарой российского ЗРК С-400 «Триумф».

Турецкий истребитель двухмоторный, с наклонным вертикальным хвостом, который немного похож на F-35, но с более узким фюзеляжем и более широким размахом крыльев.

По заявлению президента и генерального директора Turkish Aerospace Industries, его компания делает центральный фюзеляж для F-35. С точки зрения производства Turkish Aerospace имеет достаточно сил, чтобы построить этот истребитель, подчеркнул руководитель турецкой компании. Он также сказал, что первый самолет появится уже в 2023 году, первый полет будет в 2025 году, а ввод в эксплуатацию — в 2028 году.

TF-X будет иметь максимальную скорость 2М, дальность 600 миль и будет способен поднимать 60 000 фунтов при взлёте. Его двигатели обеспечат реактивному самолету 20 000 фунтов тяги каждый, что делает его сопоставимым с истребителем F-35, хотя и немного быстрее.