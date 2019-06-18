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Шойгу заявил о принципиально новом оружии для российской армии

Техника

Гиперзвук и лазерные технологии обеспечат новые боевые возможности

Москва, 18 июня 2019, 18:21 — REGNUM  В Вооруженные силы России скоро начнут поступать совершенно новые образцы вооружения, не имеющие мировых аналогов, заявил 18 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии научно-практической конференции для руководящего состава ВС РФ.

По словам министра обороны, боевые свойства нового оружия основаны на технологиях гиперзвука и лазерной энергии, а первые образцы такого вооружения уже стоят на боевом дежурстве.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, на опытно-боевое дежурство в российской армии поставлены гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» и боевой лазерный комплекс «Пересвет». Характеристики и предназначение последнего строго засекречены.

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Вооруженные силы России
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