Вторник, 18 Июня 2019 года
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Управление ЗРК «Патриот» будет улучшено за счет геймерского интерфейса

Техника

Новый интерфейс улучшает время реакции операторов ЗРК «Патриот» и уменьшает вероятность ошибок во время боя

Вашингтон, 18 июня 2019, 17:48 — REGNUM  Американская компания Raytheon сообщила о том, что её инженеры интегрируют интерфейс Warfighter-Machine, или WMI, в версию программного обеспечения PDB 8.1. для ЗРК «Патриот» ВС США. Это будет новая технология командования и управления боевыми действиями, позволяющая просматривать сложные данные новым простым для понимания способом.

WMI заменяет пиксельные фигуры и сложную систему каталогов с трехмерными визуальными элементами легко читаемыми страницами состояния и функциями поиска, которые знакомы любому геймеру. Тестирование компании показало, что WMI улучшает время реакции операторов и уменьшает вероятность ошибок во время боя. Это также сокращает время, необходимое для подготовки операторов для использования ЗРК «Патриот».

Новое программное обеспечение будет поставлено всем 16 странам, которые используют данную систему.

В 2018 году сухопутные войска США решили интегрировать WMI на все 60 огневых подразделений и штабы 15 батальонов — как на уровне батальона, так и на уровне батареи. Планируется, что PDB 8.1 с WMI достигнет первоначального оперативного потенциала в СВ США в 2022 году. Когда страны-партнеры «Патриот» впоследствии обновятся до PDB 8.1, WMI будет включен.

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