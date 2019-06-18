Кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS получил в России ОТТС

Москва, , 15:49 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely сертифицировал в России кросс-хэтчбек Emgrand GS. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии размещено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Emgrand GS. Согласно документам, длина хэтчбека составляет 4440 мм.

Новое авто построено на платформе FE, то есть на улучшенной платформе предыдущего Geely Emgrand. Спереди машины расположены стойки McPherson, а сзади находится полузависимая подвеска. Рулевой механизм снабжён классическим гидроусилителем. Привод у машины передний.

Линейка моторов для России ограничена одним двигателем на 133 л. с. Он агрегатируется на выбор с шестипозиционной «механикой» или шестипозиционным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. В документе указаны три возможных типоразмера шин: 205/60 R16, 225/50 R17 или 225/45 R18.

В качестве топлива для авто подходит бензин АИ-92.

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