Компания Land Rover нашла в России внедорожник с миллионным пробегом

Москва, , 15:24 — REGNUM В рамках проекта «Несокрушимые» английская компания Land Rover нашла в России внедорожник, который успел «набегать» 1 млн км. Об этом 18 июня сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Владелец уникального внедорожника — председатель национального оргкомитета Camel Trophy и коллекционер британских авто Сергей Трофименко.

Внедорожнику уже 29 лет. За свою историю он побывал в самых разных уголках России — от Байкала до Кавказа. Этот Land Rover даже поучаствовал в первом в СССР «Кемел трофи», который проходил в 1980 году. Это одно из самых экстремальных международных соревнований, на нем частники проходят по самым экзотическим и непроходимым маршрутам.

Несмотря на солидный возраст и послужной список, внедорожник находится в отличном техническом состоянии. В планах владельца автомобиля завершить полную реставрацию салона.

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