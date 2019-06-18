Компания Rezvani опубликовала изображение Tank 2020

Калифорния, США, , 15:01 — REGNUM Калифорнийский производитель суперкаров Rezvani опубликовал тизер новой версии своего бронированного внедорожника 2020 модельного года. Об этом 18 июня сообщается на портале SpeedMe.

В бронированном внедорожнике 2020 модельного года используется новое шасси Wrangler JL и подвеска Fox Racing. Мощность базовой модели броневика 527 л. с.

За доплату автолюбители смогут получить пакет TANK X. В него входит установка 1000-сильного 6,2-литрового мотора Hellcat V8 с наддувом от Dodge Challenger SRT Demon.

«Идея заключалась в том, чтобы предложить свежий дизайн специально созданного, прочного, внедорожного автомобиля, мускулистого, с правильными пропорциями и совершенно нового, такого же захватывающего для глаз, как и для вождения», — сообщил гендиректор автокомпании Феррис Резвани.

Сообщается, что премьера обновленного Tank 2020 пройдёт летом 2019 года, а зимой этого же года с конвейера сойдёт первый броневик.

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