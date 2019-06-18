Британия и США будут совместно работать над MQ-25

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Британская оборонная, охранная и аэрокосмическая компания BAE Systems заявила 17 июня, что получила контракты от американской компании Boeing на поставку системы управления транспортным средством и систему идентификации «свой-чужой» для первого беспилотного самолета ВМС США. Речь идет о беспилотном топливозаправщике MQ-25. Об этом сообщает военный новостной ресурс Defence Blog.

Система управления транспортным средством будет контролировать все функции, связанные с полетом и выполнять общие функции управления транспортным средством БПЛА. Система идентификации «свой-чужой» будет обеспечивать определение своих кораблей и кораблей противника.

MQ-25 является первым эксплуатируемым беспилотным самолетом ВМС США и предназначен для обеспечения возможности дозаправки в воздухе. Компания Boeing должна передать четыре таких БПЛА ВМС США к 2024 году.

Принятие MQ-25 Stingray на вооружение авианосных ударных групп позволит высвободить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet от выполнения задач по дозаправке других боевых самолетов в воздухе. При этом MQ-25 несут больше топлива (до 6800 килограмм), чем истребители в подвесных топливных баках.

Силовая установка MQ-25 Stingray в виде турбовентиляторного двигателя Rolls-Royce AE3007 способна разогнать аппарат до максимальной скорости полёта в 620 км/ч. БПЛА может применяться как на наземных аэродромах, так и на палубах морских судов. Предельная дальность полета дрона составляет 4000 километров.