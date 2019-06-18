Компания Porsche обнародовала информацию о двух своих новых авто

Штутгарт, Германия, , 12:54 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche представила две своих новых модели — Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Об этом 18 июня сообщается на портале SpeedMe.

Модели Porsche 718 имеют 4,0-литровые моторы V6 мощностью 414 л. с. и крутящим моментом в 420 Нм. Движок агрегатируется с 6-скростной «механикой», которая позволяет обеим моделям разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Однако максимальная скорость 718 Spyder немного меньше — 301 км/ч, в то время как предельная скорость 718 GT4 равна 304 км/ч.

Автопроизводители предусмотрели для мотора адаптивную систему управления цилиндрами. Она временно прерывает процесс впрыска в одном из двух блоков цилиндров, чтобы уменьшить расход бензина. Кроме того, движок также имеет переменный впуск и пьезо-инжекторы.

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