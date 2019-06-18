Корпус морской пехоты США принимает на вооружение пистолет M18

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Корпус морской пехоты США намерен принять на вооружение пистолет М18 в качестве служебного оружия. Об этом сообщает новостной портал Defence Blog.

В январе 2017 года в США проводился конкурс по программе создания модульного пистолета (Modular Handgun System) для сухопутных войск и ВВС США, в котором победил пистолет P320, разработанный и производимый американским подразделением международного концерна SIG Sauer.

М17 — версия пистолета SIG Sauer P320, специально модифицированная под требования программы ВС США по созданию модульного пистолета. М-18 — это компактный вариант пистолета М17 с укороченным на 20 миллиметров стволом.

С момента поступления в морскую пехоту пистолеты марки М17 и М18 будут стоять на вооружении всех родов войск США. Корпус морской пехоты начнет получать пистолеты М18 уже в 2020 году. Калибр пистолета — 9 миллиметров. Патрон — 9×19 мм «Парабелум». Автоматика пистолета основана на принципе использования отдачи при коротком ходе ствола.

Концепция модульного оружия предполагает, что владелец пистолета может быстро и без использования инструментов приспособить своё оружие для решения различных тактических задач и адаптировать под своё телосложение.

Пистолеты М17 и М18 для ВС США будут песочного цвета и с управляемым вручную флажковым предохранителем на рамке.

В ходе испытаний пистолета M18 на надежность из трех образцов оружия было произведено по 12 тысяч выстрелов. При этом при стрельбе не возникло ни одной задержки, при допустимых двенадцати на каждый пистолет.

Следует заметить, что ВС РФ рассматривают вопрос замены устаревшего короткоствольного оружия и принятия на вооружение нового пистолета «Удав» под патрон 9×21 мм. Российский пистолет обладает уникальными характеристиками по дальности, точности и пробиваемости.