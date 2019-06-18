В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей

Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных. Об этом 17июня сообщил портал VC.ru.

Тютеев отметил, что вчера, 17 июня 2019 года его службой воспользовались больше 10 тыс. пользователей. Для того, чтобы выяснить судьбу своего пароля им необходимо отправить свой адрес электронной почты. Специалист отметил: он не ставит перед собой задачу сбора этих адресов и если людей будет волновать этот вопрос, Тютеев готов доработать бота и добавить в него функцию удаления данных.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что соцсеть Instagram тестирует упрощённый вариант восстановления украденного аккаунта В случае если новая система заработает, пользователь сможет восстановить доступ, даже если злоумышленники изменят имя и контактные данные.

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