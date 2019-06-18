Китаю необходим истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой

Пекин, , 11:29 — REGNUM С учетом наличия у Китая программы строительства авианосцев и первой группы десантных кораблей ВМФ НОАК может понадобиться истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой как F-35B производства США. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на китайское издание Global Times.

По мнению китайских аналитиков, такие военные самолеты могли бы превзойти ударные вертолеты в десантных и островных оборонительных миссиях, поэтому они будут эффективны при решении потенциальных островных споров. Подобный истребитель больше бы подошел для десантного корабля, чем для авианосца. Китай уже разрабатывает десантный корабль-амфибию типа 075, сопоставимый с американским десантным кораблем класса Wasp («Оса»).

В десантной миссии истребители с коротким взлетом и вертикальной посадкой были бы более эффективным выбором, чем вертолеты, для поддержки десантных операций, завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, такие самолеты также могут быть развернуты на островах, которые недостаточно велики для создания взлетно-посадочных полос надлежащей длины.

США уже развернули истребители F-35B на своих десантных кораблях. Япония также планирует закупить истребители F-35B для своих вертолетоносцев класса «Изумо».

Эксперты считают, что Китаю может понадобиться еще некоторое время, прежде чем будет построен подобный истребитель. Нужно сделать надежные двигатели, которые способны не только обеспечить тягу, но и подъемную силу, вместе с подъемно-обеспечивающими устройствами в середине самолета, такими как подъемные вентиляторы. Кроме того, системы управления полетом данного самолета также являются очень сложными.

Истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой может сделать десантный корабль легким авианосцем и сыграть уникальную роль в защите островов и защите территориальной целостности Китая. По мнению китайских военных экспертов, появление у Китая подобных десантных возможностей может стать сильным сдерживающим фактором для тайваньских сепаратистов и помочь решить вопросы, связанные с Тайванем.