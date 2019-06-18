Компания Mitsubishi привезёт в Россию семиместный Outlander

Москва, , 10:59 — REGNUM Японская компания Mitsubishi до конца 2019 года начнёт продажи в России семиместной версии кроссовера Outlander. Об этом сообщает издание Autonews.

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту машину. Согласно информации из документа, автомобиль на российском рынке будет продаваться с бензиновым двигателем мощностью 146 л. с. на 2,0 л. Также стало известно, что кроссовер можно будет приобрести с мотором на 167 л. с. и рабочим объёмом 2,4 литра.

Двигатели будут агрегатироваться с вариатором или шестискоростным «автоматом». Привод у новинки будет как передний, так и 4×4. Кроме того, авто получит независимую переднюю подвеску «Макферсон» и заднюю многорычажную подвеску.

Внутри салона у Outlander будет бортовой компьютер с цветным экраном, кондиционер и аудиосистема.

Система запуска мотора без ключа, климат-контроль, навигационная система и круиз-контроль будут доступны покупателям за отдельную плату.

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