Эксперт: Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в 2020 году

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Согласно прогнозу известного отраслевого аналитика Минг-Чи Куо Apple сможет выпустить новый iPhone с поддержкой 5G в 2020 году. Об этом 17 июня сообщил сайт телеканала CNBC.

Эксперт заявил, что новые смартфоны Apple будут оборудованы модемами производства компании Qualcomm. Он также отметил, что 6,1-дюймовая модель iPhone, которая выйдет в 2020 году не будет поддерживать 5G, как и модель, которую компания представит в сентябре 2019 года.

Минг-Чи Куо также сообщил, что Apple сейчас работает над созданием собственного 5G-модема. Им будут оборудованы смартфоны, выпуск которых запланирован на 2022 или 2023 годы.

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Напомним, в апреле 2019 года эксперт Тимоти Аркури выпустил статью, в которой предположил, что к 2020 году Apple не успеет выпустить iPhone с поддержкой 5G, в том числе из-за юридического конфликта с компанией Qualcomm. Позже стало известно, что компаниям удалось договориться и прекратить все судебные споры.

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