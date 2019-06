Седьмая по величине в мире ГЭС будет запущена в Китае уже в 2020 году

Куньмин, Китай, , 09:56 — REGNUM Гидроэлектростанция Удундэ, которая станет по завершению строительства четвертой по величине в Китае и седьмой в мире, начнет генерировать энергию уже с августа 2020 года, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Расположенная на реке Цзиньша, являющейся притоком реки Янцзы в провинции Юньнань на юго-западе Китая, гидроэлектростанция Удундэ имеет в пике высоту дамбы 270 метров, а общую вместимость резервуара — 7,4 млрд кубометров, сообщил глава бюро строительства компании China Gezhouba Group Three Gorges Construction Engineering Co., Ltd. Чжан Цзяньшань.

Электростанция будет оборудована 12 генераторами по 850 тыс. киловатт мощности каждый. Общая установленная мощность станции составит 10,2 млн киловатт, при этом ежегодна станция будет вырабатывать примерно 38,91 млрд кВт/ч электроэнергии.

«В настоящее время строительство проекта Удундэ проходит очень гладко», — отметил Чжан, добавив, что электростанция будет в веденв эксплуатацию в июле 2020 года. Первый генератор будет запущен в августе 2020 года, в то время как все остальные — к декабрю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «зеленая энергетика» развивается в провинции Юньнань стремительными темпами, готовясь вытеснить со своего пьедестала табачную промышленность, как ключевую сферу.

