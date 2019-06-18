Xiaomi анонсировала старт продаж смарт-телевизоров в России

Москва, , 07:24 — REGNUM Китайская компания Xiaomi анонсировала начало продаж в России смарт-телевизоров Mi TV, сообщает издание Ferra.

Отмечается, что презентация прошла на ежегодной конференции в Москве 17 июня. Так, были представлены смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов. Продажи стартуют 25 июня.

Кроме того, китайская компания представила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones и фитнес-браслет Mi Smart Band 4. Продажи наушников стартуют 28 июня, браслетов — 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Xiaomi планирует открыть в России в 2019 году порядка 100 фирменных магазинов. Магазины будут открыты в более чем десяти российских городах, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Курске, Томске, Омске и Калининграде.

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