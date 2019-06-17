Китайская компания выпускает печатные платы для истребителя-невидимки F-35

Лондон, , 22:42 — REGNUM Компания Exception PCB, производитель печатных плат в графстве Глостершир, Юго-Западная Англия, делает печатные платы, которые «контролируют многие основные возможности истребителя-невидимки F-35». Речь идет о двигателях, освещении, топливе и навигационных системах. Данная информация изложена в рекламных материалах, выпущенных министерством обороны Британии.

Оказалось, что собственник компании Exception PCB из Китая — компания Shenzhen Fastprint. Об этом сообщает новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на репортаж Sky News.

Совершенно очевидно, что в такой чип без ведома клиента можно встроить технологию, которая может изменить его функции. Британские эксперты в области обороны выразили обеспокоенность тем, что китайская компания производит какие-либо детали для такой секретной британской и американской программы по производству истребителя пятого поколения, опасаясь китайского шпионажа и конкуренции.

По мнению Джеральда Ховарта, бывшего министра обороны и члена консервативной партии, «мы были абсолютно наивны в отношении роли Китая и только сейчас люди начинают просыпаться».

В репортаже Sky News также подчеркивается, что на данный момент нет никаких предположений или доказательств, что компания Exception PCB и ее китайский учредитель Shenzhen Fastprint сделали что-то не так в рамках своего контракта по изготовлению печатных плат для истребителя пятого поколения F-35.