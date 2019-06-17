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На авиасалоне в Ле-Бурже показан европейский истребитель будущего

Техника

Испания, Франция и Германия продемонстрировали макет совместно создаваемого боевого самолёта следующего поколения

Ле-Бурже, Франция, 17 июня 2019, 17:47 — REGNUM  Французские, испанские и германские авиаконструкторы продемонстрировали на салоне в Ле-Бурже макет будущего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS), сообщает 17 июня пресс-служба международного салона.

Перспективный боевой самолёт Future Combat Air System (FCAS) позиционируется как альтернатива американскому истребителю пятого поколения F-35 и противовес российскому Су-57.

Разработчики утверждают, что к 2025 году новые боевые самолёты начнут заменять в ВВС европейских стран устаревшие истребители-бомбардировщики Tornado.

Стоит отметить, что ранее рассматривались планы поставок германским ВВС американских истребителей пятого поколения F-35, однако по ряду причин в ФРГ отказались от этого, приняв в мае 2016 году программу FCAS, который уже объявлен проектом истребителя, близкого к шестому поколению.

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Военно-воздушные силы
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