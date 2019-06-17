В Петербург зашел французский эко-катамаран, совершающий «кругосветку»

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Французский катамаран Energy Observer, оснащенный экологически чистыми двигателями, пришвартовался на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга в ходе своего кругосветного путешествия.

Как сообщает 17 июня телеканал «Санкт-Петербург», на судне установлены устройства, которые позволяют использовать энергию солнца, энергию ветра, а также водород.

Катамаран начал кругосветное путешествие в 2017 году, после испытаний во французских водах. Как ожидается, что на «кругосветку» уйдет примерно шесть лет.

«Катамаран пришел в Петербург из Таллина. После Северной столицы он отправится в Хельсинки. С 17 по 20 июня обещают открыть доступ на катамаран для горожан», — отмечает источник, добавляя, что с горожанами также пообщается капитан и команда необычного судна.

В случае успешного путешествия, технические решения, использованные в создании катамарана, могут послужить для дальнейшего развития экологически чистого водного транспорта.