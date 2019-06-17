Геймер превратил классическую игру про Марио в «Королевскую Битву»

Нью-Йорк, США, , 16:37 — REGNUM Геймер с ником InfernoPlus переделал оригинальную Super Mario Bros. для приставки Nintendo Entertainment System в игру жанра «Королевская Битва». Теперь в прохождении классического платформера могут соревноваться около 100 человек, сообщает PC GamesN 17 июня.

InfernoPlus переделал код оригинальной игры в HTML5. Теперь игрок может видеть почти сотню призрачных версий Марио на своём экране — каждым из них управляет другой игрок. Задача каждого из них заключается в прохождении игры и убийстве Боузера (финальный босс) на скорость.

Хоть игроки и не могут напрямую сражаться друг с другом, в игровом процессе присутствует элемент соперничества и противоборства: каждое усиление персонажа может поднять только один игрок, а некоторые из них действуют против соперников. Так, подняв звёздочку (одно из усилений) игрок может убивать персонажей других пользователей одним касанием.

Напомним, оригинальная Super Mario Bros. вышла в 1985 году для игровой консоли NES. По сюжету проекта, водопроводчик Марио и его брат Луиджи отправляются в Грибное Королевство на поиски похищенной Принцессы Пич. Игра быстро завоевала популярность миллионов геймеров по всему миру и стала культовой, а Марио стал символом компании Nintendo.

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