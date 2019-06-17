Пермская компания представит первого в России робота-врача

Пермь, , 15:41 — REGNUM Пермская компания «Промобот» с 19 по 21 июня на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве представит демонстрационную модель медицинского робота. Это первый концепт российского робота-врача, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании, которая занимается разработкой и производством автономных человекоподобных роботов.

По словам разработчиков, робот способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек. Роботу нужно знать возраст, рост, вес и другие простые показатели здоровья. Затем искусственный интеллект анализирует данные и тут же выдаёт рекомендации. Такой робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение врача.

Это первый медицинский робот пока может давать простые рекомендации, однако к концу 2019 года разработчики планируют представить усовершенствованную модель робота, который самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы. На роботе будет установлено оборудование для измерения параметров здоровья человека: давления, температуры, пульса и других маркеров.

Напомним, в начале апреля 2019 года секретную разработку человекоподобного робота-компаньона представили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В середине апреля робот Алекс побывал на форуме Skolkovo Robotics 2019. В июне 2019 года компания «Промобот» и правительство Пермского края в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов.

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