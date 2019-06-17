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Chrysler отзывает в России 45 минивэнов Pacifica

Техника

Реализованных с декабря 2017 года

Москва, 17 июня 2019, 14:23 — REGNUM  Официальный представитель итало-американской автокомпании Fiat Chrysler Automobiles в России отзывает 45 минивэнов Chrysler Pacifica. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идёт об автомобилях модели Pacifica, реализованных в России с декабря 2017 года. Сообщается, что причиной отзыва стало возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке.

«Это может привести к самопроизвольному отделению поворотного кулака от нижнего правого рычага передней подвески. В результате поворотный кулак может развернуть, что может привести к потере контроля над автомобилем», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты бесплатно устранят неисправность в ближайшем сервисном центре компании.

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