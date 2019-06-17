Начались продажи первого вьетнамского автомобиля VinFast Fadil

Ханой, , 13:30 — REGNUM Компания VinFast начала продажи во Вьетнаме первого отечественного автомобиля Fadil. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый вьетнамский автомобиль построен на шасси Opel Karl Rocks. Для Вьетнама Fadil будет доступен с 1,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 98 л. с.

В длину хэтчбек составляет 3676 мм, в ширину — 1632 мм, в в высоту — 1495 мм. При этом размер колесной базы у Fadil — 2385 мм. Как отмечается, вьетнамское авто должно быть достаточно компактным, чтобы перемещаться по многолюдным транспортным магистралям Вьетнама.

Читайте также: Во Вьетнаме открылся первый автомобильный завод полного цикла