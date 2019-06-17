Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Начались продажи первого вьетнамского автомобиля VinFast Fadil

Техника

Первый вьетнамский автомобиль построен на шасси Opel Karl Rocks

Начались продажи первого вьетнамского автомобиля VinFast Fadil
Иллюстрация: Hurriyet.com.tr
VinFast Fadil

Ханой, 17 июня 2019, 13:30 — REGNUM  Компания VinFast начала продажи во Вьетнаме первого отечественного автомобиля Fadil. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый вьетнамский автомобиль построен на шасси Opel Karl Rocks. Для Вьетнама Fadil будет доступен с 1,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 98 л. с.

В длину хэтчбек составляет 3676 мм, в ширину — 1632 мм, в в высоту — 1495 мм. При этом размер колесной базы у Fadil — 2385 мм. Как отмечается, вьетнамское авто должно быть достаточно компактным, чтобы перемещаться по многолюдным транспортным магистралям Вьетнама.

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