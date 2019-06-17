Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Обновленный Mercedes-Benz Vito получил новые опции

Техника

В авто появится расширенная линейка шин и дисков

Штутгарт, Германия, 17 июня 2019, 12:12 — REGNUM  Немецкая автокомпания Mercedes-Benz снабдила малотоннажный автомобиль Vito новыми опциями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

У обновлённого Vito будет расширенная линейка шин и дисков. Доступны будут легкосплавные колёсные диски на 17, 18 и 19 дюймов. Кроме того, покупатели смогут выбрать один из четырёх вариантов цвета кузова для своего авто.

Среди новых опций у Vito: система управления дальним светом Plus, система контроля степени усталости водителя и система экстренного вызова. Также в автомобиле будет функция оповещения о поломке.

В компании сообщили, что дизайн комбинации приборов изменился, а для крепления кресел сделаны новые роликовые направляющие.

Серийный Vito будет оснащён системой стабилизации при боковом ветре, которая будет компенсировать воздействие порывов бокового ветра на кузов автомобиля.

За доплату авто оснастят: системой контроля давления в шинах, активной системой помощи при парковке, системой защиты пассажиров при угрозе удара сзади (Pre-Safe Plus) и системой удержания полосы движения.

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