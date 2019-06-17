Подростки из ЮАР на самодельном самолете направляются из Кейптауна в Каир

Кейптаун, , 09:39 — REGNUM Самолет, построенный южноафриканскими подростками, направляется из Кейптауна в Каир. В воскресенье, 16 июня, борт успешно совершил первую остановку в Намибии, передает ВВС Africa.

По данным телерадиокомпании, для того, чтобы преодолеть 12 000 км до столицы Египта экипажу потребуется шесть недель.

«Цель этой инициативы — показать Африке, что все возможно, если поставить цель», — рассказала 17-летняя пилот самодельного самолета.

Четырехместный самолет Sling 4 был собран группой из 20 студентов из различных слоев южноафриканского общества. Подростки построили его за три недели из деталей, изготовленных на самолетостроительном заводе в ЮАР. В комплект для сборки входило около тысячи деталей.

«Глядя на самолет, я так горжусь собой, я не могу поверить в то, что мы это сделали. Я чувствую, что это мой ребенок. Я дорожу им», — сказала 15-летняя студентка из провинции Гаутенг.

«Он летит так ровно, а виды захватывают дух», — сказала она о своем первом путешествии на самолете из Йоханнесбурга в Кейптаун перед официальным началом полета в Каир.

Шесть подростков из группы получили лицензии пилота, они по очереди ведут самолет до Каира.

После Намибии самолет совершит остановки в Зимбабве, Малави, Танзании, Кении, Эфиопии и Эритрее. На обратном пути самолет полетит другим маршрутом — через Уганду, Руанду, Ботсвану и Замбию.