Стала известна возможная цена новых консолей PlayStation 5 и Xbox Scarlett

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Стоимость игровых консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Scarlett составит $399. Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant со ссылкой на отраслевого аналитика Майкла Пахтера.

По мнению эксперта, характеристики будущих консолей говорят о том, что стоимость их аппаратного обеспечения составит около $500. Пахтер считает, что, таким образом, Microsoft выставит цену $399, а Sony «последует её примеру».

Стоит отметить, что впоследствии известная страница PS5 News со ссылкой на того же Пахтера сообщила, что стоимость PS5 составит $800.

https://twitter.com/PS5Console/status/1139900386377162752

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Напомним, в мае 2019 года аналитик Sony Хидеки Ясуда сообщил, что, по его мнению, стоимость будущей PS5 составит $499.

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