Два новейших истребителя МиГ-35 переданы российским ВКС

Москва, , 09:05 — REGNUM Российские Воздушно-космические силы (ВКС) впервые получили новейшие истребители МиГ-35. В войска поступили две машины, сообщил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Он отметил серьезный рывок, сделанный в рамках программы МиГ-35 за последние три года. В кратчайшие сроки запущено производство самолета и проведены испытания. От опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны прошло 2,5 года, уточнил Тарасенко.

Еще четыре истребителя будут поставлены до конца года, рассказал глава корпорации РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, летные испытания новейшего многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35 состоялись 26 января 2017 года. Международная презентация истребителя прошла днем позже в Московской области.

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