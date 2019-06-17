Израильская компания взламывает смартфоны с iOS или Android для полиции

Иерусалим, , 08:46 — REGNUM Израильская компания Cellebrite объявила о том, что её специалисты научились взламывать любой iPhone или iPad, в том числе устройства под управлением iOS 12.3. Об этом сообщил портал Digital Trends.

Фирма также утверждает, что её система может разблокировать любое топовое Android-устройство. Стоит отметить, что компания разработала свою технологию взлома UFED Premium для того, чтобы помочь правоохранительным органам. Полиция может приобрести её и впоследствии использовать её так, как посчитает нужным.

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Напомним, сегодня только Cellebrite утверждает, что она может взламывать такой широкий спектр устройств. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР обратилась именно к этой компании с просьбой взломать iPhone 5c, принадлежавший одному из преступников, осуществивших массовую стрельбу в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) 2 декабря 2015 года.

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