Mail.ru Group тестирует голосового помощника «Марусю»

Москва, , 07:46 — REGNUM Компания Mail.ru Group представила свою разработку в направлении создания сервисов голосовых помощников. Система получила название «Маруся». Об этом 17 июня сообщили «Ведомости».

Протестировать работу «Маруси» может пользователь, оставивший заявку на сайте проекта или получивший приглашение от других участников тестов. Когда состоится полноценный запуск системы Mail.ru Group пока не сообщает. По имеющейся информации, компания вложила в проект $2 млн.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сервис голосового помощника запустила компания «Тинькофф». Функция уже доступна пользователям смартфонов под управлением iOS, в ближайшее время она должна появиться в приложениях компании для Addroid.

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