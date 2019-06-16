Создана браузерная версия Super Mario с королевской битвой на сто игроков

Токио, , 19:34 — REGNUM Блогер-энтузиаст InfernoPlus создал браузерный вариант классической игры Super Mario Bros с режимом королевской битвы. Об этом сообщается 16 июня на ресурсе Ferra.ru.

Автор назвал свою разработку Mario Royale и дал возможность всем желающим протестировать ее на своем сайте. Преимущество игры заключается в том, что одновременно в одном «забеге» могут участвовать до 100 игроков. При этом, убивать соперников нельзя, а можно уничтожить их лишь в том случае, когда игрок наступит на панцирь Купы Трупы.

InfernoPlus предусмотрена также поддержка геймпадов.

Напомним, авторскими правами на Super Mario Bros обладает японская компания Nintendo, несмотря на это InfernoPlus работал на протяжении трех недель над усовершенствованной игрой, в процессе которой использовал язык программирования HTML 5.

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