Эксперты назвали 5 лучших смартфонов из Китая в ценовой категории до $200

Пекин, , 16:18 — REGNUM Июньский рейтинг лучших китайских смартфонов, стоимость которых не превышает $200, представили эксперты специализированного портала GizChina.

Лучшим смартфоном китайских производителей был признан Redmi Note 7 от Xiaomi. Смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем оснащён процессором Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Характерной особенностью этого аппарата является 48-мегапиксельная камера.

Вторую строчку занял смартфон Note 9 от компании Meizu. Он оснащён более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 675.

Третье место занял Z6 Lite от Lenovo на базе процессора Snapdragon 710.

Замкнули рейтинг ещё два устройства от Xiaomi и Meizu — Redmi 7 и Meizu X8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что китайская компания Xiaomi планирует открыть в России около 100 фирменных магазинов.

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