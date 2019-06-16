Volkswagen и Ford совместно займутся разработкой беспилотных систем

Берлин, , 15:27 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG и американская автомобилестроительная компания Ford близки с заключению соглашения о сотрудничестве в сфере технологий автономного управления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального директора Volkswagen AG Герберта Дисса.

Ожидается, что исследованиями и разработками в интересах двух автопроизводителей займётся дочерняя компания Ford - Argo AI. Помимо систем автоматического вождения компании также рассчитывают объединить усилия в разработке технологий для электромобилей.

Глава Volkswagen надеется, что сотрудничество с Ford поможет немецкому концерну удержать позиции на рынке электромобилей Китая, являющемся крупнейшим в мире.

«Без сильного присутствия в США — все еще нашем самом слабом регионе — глобальные торговые конфликты могут поставить нас в тяжелое положение. Сегодня мы являемся компанией, которая находится под сильным влиянием Китая. Нам нужен противовес в США», — отметил Дисс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно о планах японской компании Toyota по инвестированию $100 млн в стартапы, занимающиеся технологиями автономного вождения