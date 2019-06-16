Количество пользователей сети интернет превысило половину населения Земли

Вашингтон, , 13:49 — REGNUM В 2018 году сеть интернет впервые использовало более половины населения Земли. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на ежегодный отчёт инвестора и интернет-аналитика Мэри Микер.

Мэри Микер, в настоящее время возглавляющая инвестиционный фонд Bond Capital, публикует ежегодные отчёты «Будущее интернета» с 1995 года. Согласно свежему отчёту, в 2018 году глобальной сетью впервые пользовалось больше половины населения Земли. Страной с наибольшим количеством интернет-пользователей ожидаемо оказался Китай с долей 21% от общего числа.

В прошлом году был установлен рекорд и по государственным и частным инвестициям в технологические компании, общая сумма которых в составила почти $200 млрд. Также эксперт отметила активный рост носимых электронных устройств — количество пользователей таких гаджетов за последние четыре года увеличилось вдвое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года рынок носимых устройств вырос на 55% в годовом исчислении, согласно отчёту International Data Corporation.

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