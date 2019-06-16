В смартфонах OnePlus обнаружили уязвимость, приведшую к утечке данных

Париж, , 13:15 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности раскрыли уязвимость в приложении Shot On для смартфонов китайской компании OnePlus. Об этом сообщает 9to5google.

Приложение Shot On используется для публикации фотографий и других изображений. В частности, владельцы смартфонов OnePlus использовали это приложение для подбора фоновых изображений для рабочего стола устройства. Для использования приложения требуется авторизация через электронную почту.

Автор портала 9to5google Дилан Руссел обнаружил, что неправильные настройки программного интерфейса (API) приложения Shot On делала общедоступной личную информацию, используемую для подключения к приложению.

Отмечается, что в OnePlus изменили настройки API после того, как получили сообщение о выявленной уязвимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня специалисты компании Microsoft попросили пользователей операционной системы Windows установить последнее обновления для устранения выявленной уязвимости.

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