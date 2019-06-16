Samsung может выпустить Galaxy Fold только после модели Note 10 — СМИ

Сеул, , 09:39 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung может отложить выпуск смартфона Galaxy Fold до сентября в связи с предстоящим выходом модели Note 10. Об этом сообщает The Verge.

Первоначально запуск продаж первого смартфона Samsung с гибким экраном был запланирован на апрель. Однако компания отложила выпуск Galaxy Fold в связи с техническими проблемами. Ожидалось, что эти смартфоны могут быть выпущены на рынок в июле, однако сейчас представители Samsung сообщили, что устройства ещё не готовы.

По данным издания, релиз гибкого смартфона может не состояться и в августе. В этом месяце Samsung представит модель Note 10, и в компании могут посчитать нецелесообразным одновременный выпуск двух смартфонов с большими экранами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в компании Huawei объявили о переносе запуска продаж гибкого смартфона Mate X с июня на сентябрь. Китайская компания также отложила выпуск смартфона с гибким экраном из-за технических проблем.

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