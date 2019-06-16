Продажи беспроводных наушников AirPods 2 оказались ниже ожидаемых

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Выпуск AirPods второго поколения не увеличил долю Apple на рынке беспроводных наушников. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на отчёт исследовательский компании Counterpoint Research.

Американская компания Apple занимает доминирующее положение на рынке беспроводных наушников. 20 марта Apple начала продажи новой модели наушников — AirPods 2. Эксперты ожидали, что это позволит Apple усилить свои позиции. Однако по итогам первого квартала года доля американской компании практически не выросла, хотя и осталась выше 50%.

Общий объём рынка беспроводных наушников в первом квартале 2019 года вырос на 40% в квартальном исчислении и достиг 17,5 млн устройств. Вторую место по объёму поставок заняла южнокорейская компания Samsung, впервые обойдя датскую компанию GN Store Nord A/S, выпускающие наушники и гарнитуры Jabra.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля стало известно о планах Apple по выпуску наушников AirPods третьего поколения. Ожидается, что эти устройства могут появиться в конце 2019 года.

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