Роскосмос представит отечественные разработки на авиасалоне в Ле-Бурже

Москва, , 16:33 — REGNUM Предприятия Роскосмоса представят объединённую экспозицию на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Международный авиасалон в аэропорту Ле-Бурже под Парижем проходит раз в два года. В этом году авиасалон будет проходить с 17 по 23 июня, российская экспозиция расположится на площади 181,5 кв. м. Отечественные предприятия представят макеты ракет-носителей, включая «Ангару» и разрабатываемую «Иртыш».

Также в экспозицию войдёт модель лунной инфраструктуры, разрабатываемой в рамках программы по освоению естественного спутника Земли.

Отмечается, что программа авиасалона также предусматривает деловую часть, в которой примут участие представители Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о начале строительства второй объектов второй очереди на космодроме Восточный.