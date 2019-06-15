Разработана нейросеть, выявляющая обработку фотографий в Photoshop

Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Сотрудники компании Adobe Systems совместно с учёными из Калифорнийского университета в Беркли разработали программное обеспечение, позволяющее выявлять обработку фотографий в программе Photoshop. Об этом сообщается в блоге компании.

Компания Adobe является разработчиком одного из самых популярных графических редакторов — Photoshop. В компании отметили, что Photoshop и другие инструменты Adobe не только способствовали творческой реализации многих людей, но и привели к широкому распространению поддельных изображений.

Для решения этой проблемы сотрудники исследовательского подразделения компании Adobe объединились с учёными из Калифорнийского университета в Беркли. Им удалось разработать программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которое позволяет узнать — была ли та или иная фотография обработана в программе Photoshop.

В настоящее время разработанная программа определяет только правки, сделанные с помощью одного из инструментов Photoshop — Liquify. Однако точность оказалась впечатляющей — программное обеспечение определяет фальшивки в 99% случаев, тогда как контрольной группе людей удалось распознать лишь 53% отредактированных фотографий.

В компании намереваются продолжить разработки в этой области, которые впоследствии смогут использоваться во многих областях, включая криминалистику.

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