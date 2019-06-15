Сын Бари Алибасова рассказал о здоровье своего отца

Москва, , 13:50 — REGNUM Бари Алибасов-младший рассказал о положительных результатах обследования своего отца, об этом 14 июня сообщает РИА Новости.

«В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут», — отметил Алибасов-младший.

Если под указанными «точечками» ничего обнаружено не будет, подчеркнул сын продюсера, то врачи сделают заявление о том, что угрозы для жизни нет, а значит Бари Алибасов сможет, если пожелает, вернуться домой.

Напомним, ранее стало известно, что Алибасов вскоре покинет Россию, причиной тому является желание продюсера отдохнуть от многочисленных деловых контактов. Об эмиграции речь не идет.

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