В TSMC объявили о начале исследовательских работ по 2-нм техпроцессу

Тайбэй, , 12:46 — REGNUM Специалисты тайваньской компании TSMC начали исследовательские работы для перехода к 2-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает TweakTown со ссылкой на заявление топ-менеджера TSMC Чжуана Цишоу.

Название технологического процесса полупроводникового производства определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Уменьшение размера полупроводниковых устройств приводит к повышению производительности и сокращению тепловыделения.

Представитель TSMC рассказал, что в компании начали исследовательские работы по переходу к 2-нм техпроцессу. Планируется, что первый завод с экспериментальными линиями по производству 2-нм чипов будет построен в Синьчжу к 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о планах южнокорейской компании Samsung по запуску производства на базе 3-нм техпроцесса в 2021 году.

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