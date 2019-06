WSJ назвала партнеров Facebook по выпуску криптовалюты

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Криптовалюта Libra, разрабатываемая Facebook, будет выпущена при поддержке компаний Visa, Mastercard, PayPal и Uber. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным издания, компания Facebook официально представит новую криптовалюту на следующей неделе. Для запуска проекта Libra Facebook привлекает партнёров, каждый из которых инвестирует в проект около $10 млн. Всего Facebook рассчитывает собрать до $1 млрд.

Сообщается, что соответствующие соглашения с Facebook уже подписали Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc, Uber Technologies Inc. и ещё около десятка компаний.

Планируется, что с 2020 года года криптовалюта Libra будет использоваться для совершения платежей в социальной сети Facebook и на других интернет-площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Facebook учредила в Швейцарии дочернюю структуру Libra Networks, которая будет специализироваться на электронных платежах и технологии блокчейн.

