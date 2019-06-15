Суббота, 15 Июня 2019 года
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Роскосмос закупит две ракеты «Союз-2.1б» для запуска спутников

Техника

Ракеты-носители будут использоваться при запуске спутников «Смотр-Р1» и «Метеор-М»

Москва, 15 июня 2019, 09:43 — REGNUM  Госкорпорация «Роскосмос» заказала изготовление двух ракет-носителей «Союз-2.1б» для запуска спутников «Смотр-Р1» и «Метеор-М». Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

Согласно информации о закупках, ракета-носитель для спутника «Смотр-Р1» должна быть поставлена до 25 ноября 2020 года, для спутника «Метеор-М» — до 30 сентября 2021 года. Общая начальная цена заказов на изготовление ракет-носителей составляет 2,82 млрд рублей.

Спутники серии «Метеор-М» используются для метеорологических наблюдений, спутники дистанционного зондировании Земли серии «Смотр» разработаны компанией «Газпром космические системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2020 и 2021 год запланированы запуски спутников «Метеор-М» №2−3 и «Метеор-М» №2−4.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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