Роскосмос закупит две ракеты «Союз-2.1б» для запуска спутников

Москва, , 09:43 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» заказала изготовление двух ракет-носителей «Союз-2.1б» для запуска спутников «Смотр-Р1» и «Метеор-М». Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

Согласно информации о закупках, ракета-носитель для спутника «Смотр-Р1» должна быть поставлена до 25 ноября 2020 года, для спутника «Метеор-М» — до 30 сентября 2021 года. Общая начальная цена заказов на изготовление ракет-носителей составляет 2,82 млрд рублей.

Спутники серии «Метеор-М» используются для метеорологических наблюдений, спутники дистанционного зондировании Земли серии «Смотр» разработаны компанией «Газпром космические системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2020 и 2021 год запланированы запуски спутников «Метеор-М» №2−3 и «Метеор-М» №2−4.