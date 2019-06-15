Суббота, 15 Июня 2019 года
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Huawei перенесла запуск продаж смартфона с гибким экраном Mate X

Техника

Ожидается, что Mate X поступит в продажу в сентябре

Huawei перенесла запуск продаж смартфона с гибким экраном Mate X
Kārlis Dambrāns
Смартфон с гибким экраном Huawei Mate X

Гонконг, Китай, 15 июня 2019, 08:47 — REGNUM  Китайская компания Huawei перенесла старт начала продаж первого гибкого смартфона Mate X с июня на сентябрь. Об этом вице-президент Huawei Винсент Пенг рассказал газете The Wall Street Journal.

Представитель Huawei сообщил, что перенос запуска продаж вызван необходимостью проведения дополнительных тестов складного экрана, и не связан с санкциями США против китайской компании.

Напомним, в мае администрация США ввела ряд ограничительных мер в отношении Huawei, запретив американским компаниям сотрудничать с технологическим гигантом из Китая.

Отметим, в апреле южнокорейская компания Samsung также отменила запуск продаж складного смартфона Galaxy Fold в связи с техническими проблемами. Ожидается, что первый смартфон со складным экраном от Samsung поступит в продажу не ранее июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Huawei перенесла запуск продаж новой модели ноутбука серии Matebook на неопределённый срок. Это решение вызвано тем, что в ноутбуках Huawei используются программные и аппаратные средства, включая операционную систему Windows и процессоры Intel, производимые американскими компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США

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