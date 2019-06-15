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Ремонт спектрометра на МКС потребует пяти выходов в открытый космос — СМИ

Техника

Магнитный альфа-спектрометр AMS-02 используется на МКС с 2011 года

Ремонт спектрометра на МКС потребует пяти выходов в открытый космос — СМИ
Иллюстрация: Nasa.gov
Космонавт в открытом космосе

Москва, 15 июня 2019, 07:32 — REGNUM  Члены экипажа Международной космической станции (МКС) совершат пять выходов в открытый космос в конце 2019 года для ремонта системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Детектор физических частиц AMS-02 был построен международной группой учёных, финансировался проект департаментом энергетики США. Прибор был доставлен к МКС и установлен на станции в мае 2011 года.

По данным издания, в процессе последующей эксплуатации прибора была выявлена неисправность система охлаждения. Планируется, что в конце 2019 года астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Энрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано проведут ремонтные работы. Ожидается, что для восстановления работоспособности системы охлаждения AMS-02 потребуется пять выходов в открытый космос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план выходов в открытый космос с борта американского сегмента МКС также предусматривает проведение работ по замене аккумуляторов солнечных батарей в сентябре и октябре 2019 года.

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